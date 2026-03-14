À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Julien a toujours adoré les médias et maîtrise parfaitement le vocabulaire journalistique. Véritable passionné de sport, il a intégré le team de consultants de RMC Sport. Sa voix portait davantage quand il était encore dans le « game », notamment en tant que capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup. Un rôle dans lequel il a réalisé des prouesses avec un titre de toute beauté décroché en Australie, avant une fin de mandat plus agitée sur le plan médiatique. Lorsqu’il critique la Laver Cup de façon virulente et s’attaque à Roger Federer au micro de RMC, on comprend son idée. Il est un peu moins convaincant quand il explique, pour la Fédération française de la lose, son record de dix défaites consécutives en finale sur le circuit ATP »
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐37e mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57e mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 17:00