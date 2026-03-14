À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Julien a toujours adoré les médias et maîtrise parfai­te­ment le voca­bu­laire jour­na­lis­tique. Véritable passionné de sport, il a intégré le team de consul­tants de RMC Sport. Sa voix portait davan­tage quand il était encore dans le « game », notam­ment en tant que capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup. Un rôle dans lequel il a réalisé des prouesses avec un titre de toute beauté décroché en Australie, avant une fin de mandat plus agitée sur le plan média­tique. Lorsqu’il critique la Laver Cup de façon viru­lente et s’attaque à Roger Federer au micro de RMC, on comprend son idée. Il est un peu moins convain­cant quand il explique, pour la Fédération fran­çaise de la lose, son record de dix défaites consé­cu­tives en finale sur le circuit ATP »

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐37e mondial

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57e mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV