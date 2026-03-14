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43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant, ex‐25e mondial

Par
Laurent Trupiano
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À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Julien a toujours adoré les médias et maîtrise parfai­te­ment le voca­bu­laire jour­na­lis­tique. Véritable passionné de sport, il a intégré le team de consul­tants de RMC Sport. Sa voix portait davan­tage quand il était encore dans le « game », notam­ment en tant que capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup. Un rôle dans lequel il a réalisé des prouesses avec un titre de toute beauté décroché en Australie, avant une fin de mandat plus agitée sur le plan média­tique. Lorsqu’il critique la Laver Cup de façon viru­lente et s’attaque à Roger Federer au micro de RMC, on comprend son idée. Il est un peu moins convain­cant quand il explique, pour la Fédération fran­çaise de la lose, son record de dix défaites consé­cu­tives en finale sur le circuit ATP »

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐37e mondial
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57e mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 17:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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