Accueil Top50Tennis2026

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant, direc­teur de tournoi, ex‐37e mondial

Par
Laurent Trupiano
-
102

À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Consultant chez Eurosport avant même la fin de sa carrière, Nicolas Mahut possède un regard aiguisé doublé d’une approche réso­lu­ment jour­na­lis­tique, rendant ses inter­ven­tions parti­cu­liè­re­ment inté­res­santes pour tous les joueurs de clubs. Aujourd’hui, il accom­pagne Benjamin Bonzi en tant que coach et dirige le tournoi WTA 125 d’Angers. Preuve qu’il restera toujours proche de l’univers du tennis »

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 16:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.