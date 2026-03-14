À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Consultant chez Eurosport avant même la fin de sa carrière, Nicolas Mahut possède un regard aiguisé doublé d’une approche réso­lu­ment jour­na­lis­tique, rendant ses inter­ven­tions parti­cu­liè­re­ment inté­res­santes pour tous les joueurs de clubs. Aujourd’hui, il accom­pagne Benjamin Bonzi en tant que coach et dirige le tournoi WTA 125 d’Angers. Preuve qu’il restera toujours proche de l’univers du tennis »

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV