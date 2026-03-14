À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Consultant chez Eurosport avant même la fin de sa carrière, Nicolas Mahut possède un regard aiguisé doublé d’une approche résolument journalistique, rendant ses interventions particulièrement intéressantes pour tous les joueurs de clubs. Aujourd’hui, il accompagne Benjamin Bonzi en tant que coach et dirige le tournoi WTA 125 d’Angers. Preuve qu’il restera toujours proche de l’univers du tennis »
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 16:00