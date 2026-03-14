A l’occasion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédaction soutenue par un collège d’experts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis
« Ancien 18e mondial avec trois titres à son actif, « Ben » est le roi de l’amortie. Chacune de ses interventions sur les réseaux sociaux résonne comme au bon vieux temps – il nous avait particulièrement régalés pendant la période du COVID »
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:00