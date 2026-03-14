A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis

« Ancien 18e mondial avec trois titres à son actif, « Ben » est le roi de l’amortie. Chacune de ses inter­ven­tions sur les réseaux sociaux résonne comme au bon vieux temps – il nous avait parti­cu­liè­re­ment régalés pendant la période du COVID »

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV