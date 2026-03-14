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45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel en activité

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Rolex Monte Carlo Masters 2023 - 09/04/2023

A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis

« Ancien 18e mondial avec trois titres à son actif, « Ben » est le roi de l’amortie. Chacune de ses inter­ven­tions sur les réseaux sociaux résonne comme au bon vieux temps – il nous avait parti­cu­liè­re­ment régalés pendant la période du COVID »

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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