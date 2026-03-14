À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« Ceux qui ont eu la chance de parler enseignement pour les plus jeunes avec Olivier ont toujours été séduits par son approche ludique. Chercheur infatigable, Olivier est aussi un grand formateur qui œuvre pour que l’apprentissage du tennis soit un jeu efficace. Inlassablement, il parcourt la France pour compléter la formation des DE, toujours avec le sourire et une passion communicative »
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, entraîneur en activité et ex‐coach de Daniil Medvedev
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 14:00