À l’oc­ca­sion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’ex­perts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Ceux qui ont eu la chance de parler ensei­gne­ment pour les plus jeunes avec Olivier ont toujours été séduits par son approche ludique. Chercheur infa­ti­gable, Olivier est aussi un grand forma­teur qui œuvre pour que l’apprentissage du tennis soit un jeu effi­cace. Inlassablement, il parcourt la France pour compléter la forma­tion des DE, toujours avec le sourire et une passion communicative »



47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, entraî­neur en acti­vité et ex‐coach de Daniil Medvedev

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV