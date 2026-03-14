Accueil Top50Tennis2026

46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant

Par
Laurent Trupiano
-
47
Screenshot

À l’oc­ca­sion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’ex­perts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« Ceux qui ont eu la chance de parler ensei­gne­ment pour les plus jeunes avec Olivier ont toujours été séduits par son approche ludique. Chercheur infa­ti­gable, Olivier est aussi un grand forma­teur qui œuvre pour que l’apprentissage du tennis soit un jeu effi­cace. Inlassablement, il parcourt la France pour compléter la forma­tion des DE, toujours avec le sourire et une passion communicative »


47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, entraî­neur en acti­vité et ex‐coach de Daniil Medvedev
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 14:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.