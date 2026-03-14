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47e : Pierre Barthès, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57e mondial

Par
Laurent Trupiano
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A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis

« D’une certaine manière, si l’on met de côté certaines frasques de son homo­logue roumain, Pierre Barthès est notre Ion Tiriac. D’ailleurs, à Roland‐Garros, ils sont souvent les spec­ta­teurs les mieux placés sur le court Philippe‐Chatrier. Pierre a presque tout vécu sur les courts, mais aussi en dehors. Il a exercé de nombreux métiers, notam­ment celui de conseiller en commu­ni­ca­tion, et a même été la star de la fameuse pub de Lipton Yellow, diffusée à une époque en boucle à la télé­vi­sion. Son amour pour le tennis est intact, total et sans limites. Si vous allez au Paris Country Club, vous pourrez le croiser au restau­rant ou sur les terres battues : il aura toujours une anec­dote fabu­leuse à vous raconter, parfois liée à la créa­tion de « sa » cité du tennis, au Centre inter­na­tional de tennis du Cap d’Agde »

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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