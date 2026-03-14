A l’occasion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédaction soutenue par un collège d’experts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis
« D’une certaine manière, si l’on met de côté certaines frasques de son homologue roumain, Pierre Barthès est notre Ion Tiriac. D’ailleurs, à Roland‐Garros, ils sont souvent les spectateurs les mieux placés sur le court Philippe‐Chatrier. Pierre a presque tout vécu sur les courts, mais aussi en dehors. Il a exercé de nombreux métiers, notamment celui de conseiller en communication, et a même été la star de la fameuse pub de Lipton Yellow, diffusée à une époque en boucle à la télévision. Son amour pour le tennis est intact, total et sans limites. Si vous allez au Paris Country Club, vous pourrez le croiser au restaurant ou sur les terres battues : il aura toujours une anecdote fabuleuse à vous raconter, parfois liée à la création de « sa » cité du tennis, au Centre international de tennis du Cap d’Agde »
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 15:00