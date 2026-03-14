A l’occasion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédaction soutenue par un collège d’experts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis tricolore.
« L’ancien coach de Daniil Medvedev a su parler du mental de façon concrète, rendant ce travail plus accessible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Aujourd’hui au chevet d’un espoir américain, on observera de près comment il va parvenir à faire progresser ce jeune talent »
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le samedi 14 mars 2026 à 13:00