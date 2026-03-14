A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis tricolore.

« L’ancien coach de Daniil Medvedev a su parler du mental de façon concrète, rendant ce travail plus acces­sible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Aujourd’hui au chevet d’un espoir améri­cain, on obser­vera de près comment il va parvenir à faire progresser ce jeune talent »

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV