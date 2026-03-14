Accueil Top50Tennis2026

49e : Gilles Cervara, 45 ans, entraî­neur en acti­vité et ex‐coach de Daniil Medvedev

Par
Laurent Trupiano
-
221

A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis tricolore.

« L’ancien coach de Daniil Medvedev a su parler du mental de façon concrète, rendant ce travail plus acces­sible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Aujourd’hui au chevet d’un espoir améri­cain, on obser­vera de près comment il va parvenir à faire progresser ce jeune talent »

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le samedi 14 mars 2026 à 13:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.