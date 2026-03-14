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50e : Frédéric Verdier, 49 ans, jour­na­liste pour Eurosport et L’Équipe

Par
Laurent Trupiano
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A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis tricolore.

« Commentateur cultivé et rieur, Frédéric sait s’enflammer quand il le faut et ses fameux quizz sont devenus de grands moments de télé­vi­sion. Dans un style très diffé­rent de celui de la star de l’exercice Jean‐Paul Loth, il a su renou­veler l’approche avec un ton plus moderne »

Publié le samedi 14 mars 2026 à 12:00

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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