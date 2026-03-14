A l’oc­ca­sion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédac­tion soutenue par un collège d’ex­perts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis tricolore.

« Commentateur cultivé et rieur, Frédéric sait s’enflammer quand il le faut et ses fameux quizz sont devenus de grands moments de télé­vi­sion. Dans un style très diffé­rent de celui de la star de l’exercice Jean‐Paul Loth, il a su renou­veler l’approche avec un ton plus moderne »