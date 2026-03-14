A l’occasion de la sortie de notre N°92 de Welovetennis Magazine, la rédaction soutenue par un collège d’experts ont réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis tricolore.
« Commentateur cultivé et rieur, Frédéric sait s’enflammer quand il le faut et ses fameux quizz sont devenus de grands moments de télévision. Dans un style très différent de celui de la star de l’exercice Jean‐Paul Loth, il a su renouveler l’approche avec un ton plus moderne »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 12:00