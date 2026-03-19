À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« The Coach » est devenu une figure incon­tour­nable des réseaux sociaux après avoir accom­pagné Serena Williams au cours des dernières années de sa carrière. Actuellement à l’arrêt en matière de coaching, Patrick se consacre plei­ne­ment à son circuit UTS (Ultimate Tennis Showdown), un format dans lequel sa créa­ti­vité bous­cule certains prin­cipes établis du tennis. Indépendant des cercles du pouvoir de la grande famille du tennis, Patrick est un passionné aguerri qui est parvenu à rendre le tennis de haut niveau plus acces­sible, aussi bien pour le grand public que pour les jeunes aux rêves de cham­pions. Si certains critiquent son style ou évoquent un peu trop souvent la fortune de son père, le fait est que Patrick a fait de son nom une véri­table marque inter­na­tio­nale, de la créa­tion d’académies recon­nues à l’étranger à l’expansion de sa ligne de vête­ments de tennis marquée du fameux « M ». Quant à son académie de Biot, c’est un pur bijou, notam­ment pour cette piscine en forme de raquette, mais aussi pour la qualité des courts, de l’hôtellerie et de l’internat accueillant étudiants, stagiaires et joueurs du circuit venus régu­liè­re­ment s’y entraîner. Pour toutes ces raisons et pour le mouve­ment qu’il a su insuf­fler, Patrick mérite sa place sur le podium de notre clas­se­ment. Son parcours ne manquera pas d’inspirer d’autres fous de la petite balle jaune, qui, comme lui, pensent au tennis presque 24 heures sur 24″



6e : Thierry Guibert, 55 ans, CEO de Maus Frères

7e : Yannick Noah, 65 ans, multi­carte, ex‐3ème mondial, vain­queur de Roland‐Garros en 1983

8e : Cyril Perrin, 55 ans, direc­teur univers sports de raquettes chez Decathlon

9e : Arnaud Boetsch, 56 ans, direc­teur de la commu­ni­ca­tion de Rolex, ex‐12ème mondial

10e : Stéphane Morel, 55 ans, direc­teur général de la FFT

11e : Marion Bartoli, 41 ans, consul­tante TV, ex‐7e mondiale, vain­queure à Wimbledon en 2013

12e : Thierry Ascione, 45 ans, fonda­teur de la All In Academy, ex‐81ème mondial

13e : Guy Forget, 61 ans, consul­tant TV, ex‐4ème mondial

14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat

15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, respon­sable des parte­na­riats, spon­so­ring et évène­men­tiel chez BNP Paribas

16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial

17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, direc­teur de tournoi, ex‐4e mondial

18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, direc­teur de tournoi, ex‐59ème mondial

19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un fran­çaise

20e : Arnaud Clément, 48 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐10e mondial

21e : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial

22e : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France

23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial

24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg

25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale

26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste

27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France

28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial

29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre

30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer

31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité

32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, ex‑6emondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy

50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV