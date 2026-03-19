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5ème : Patrick Mouratoglou, 55 ans, fonda­teur de la Mouratoglou Tennis Academy

Par
Laurent Trupiano
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À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre maga­zine, la rédac­tion de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.

« The Coach » est devenu une figure incon­tour­nable des réseaux sociaux après avoir accom­pagné Serena Williams au cours des dernières années de sa carrière. Actuellement à l’arrêt en matière de coaching, Patrick se consacre plei­ne­ment à son circuit UTS (Ultimate Tennis Showdown), un format dans lequel sa créa­ti­vité bous­cule certains prin­cipes établis du tennis. Indépendant des cercles du pouvoir de la grande famille du tennis, Patrick est un passionné aguerri qui est parvenu à rendre le tennis de haut niveau plus acces­sible, aussi bien pour le grand public que pour les jeunes aux rêves de cham­pions. Si certains critiquent son style ou évoquent un peu trop souvent la fortune de son père, le fait est que Patrick a fait de son nom une véri­table marque inter­na­tio­nale, de la créa­tion d’académies recon­nues à l’étranger à l’expansion de sa ligne de vête­ments de tennis marquée du fameux « M ». Quant à son académie de Biot, c’est un pur bijou, notam­ment pour cette piscine en forme de raquette, mais aussi pour la qualité des courts, de l’hôtellerie et de l’internat accueillant étudiants, stagiaires et joueurs du circuit venus régu­liè­re­ment s’y entraîner. Pour toutes ces raisons et pour le mouve­ment qu’il a su insuf­fler, Patrick mérite sa place sur le podium de notre clas­se­ment. Son parcours ne manquera pas d’inspirer d’autres fous de la petite balle jaune, qui, comme lui, pensent au tennis presque 24 heures sur 24″

6e : Thierry Guibert, 55 ans, CEO de Maus Frères
7e : Yannick Noah, 65 ans, multi­carte, ex‐3ème mondial, vain­queur de Roland‐Garros en 1983
8e : Cyril Perrin, 55 ans, direc­teur univers sports de raquettes chez Decathlon
9e : Arnaud Boetsch, 56 ans, direc­teur de la commu­ni­ca­tion de Rolex, ex‐12ème mondial
10e : Stéphane Morel, 55 ans, direc­teur général de la FFT
11e : Marion Bartoli, 41 ans, consul­tante TV, ex‐7e mondiale, vain­queure à Wimbledon en 2013
12e : Thierry Ascione, 45 ans, fonda­teur de la All In Academy, ex‐81ème mondial
13e : Guy Forget, 61 ans, consul­tant TV, ex‐4ème mondial
14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat
15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, respon­sable des parte­na­riats, spon­so­ring et évène­men­tiel chez BNP Paribas
16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, direc­teur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, direc­teur de tournoi, ex‐59ème mondial
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un fran­çaise
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, jour­na­liste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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