À l’occasion de la sortie du numéro 92 de notre magazine, la rédaction de We Love Tennis, soutenue par un collège d’experts, a réalisé le Top 50 des personnes les plus influentes du tennis français.
« L’implication de Rolex dans le tennis doit beaucoup à cet Alsacien opiniâtre et talentueux. Les plus anciens se souviennent de son match fou en finale de la Coupe Davis 1986, à Malmö, face au Suédois Nicklas Kulti, les autres de son sourire dans la box de son ami Roger Federer lorsque celui‐ci triomphait aux quatre coins du monde. Bien épaulé en France par l’ancien gaucher Stéphane Simian, Arnaud a aussi permis au Masters 1000 de Paris de se refaire une jeunesse grâce à un naming intelligent, et à l’Open de Monte‐Carlo de rester l’un des tournois majeurs du circuit. Son team de joueurs et son sponsoring sur les quatre tournois du Grand Chelem comme horloger officiel confirment l’implication globale de Rolex dans le monde de la petite balle jaune. Le pari n’était pas gagné d’avance, mais il est aujourd’hui indéniablement réussi »
10e : Stéphane Morel, 55 ans, directeur général de la FFT
11e : Marion Bartoli, 41 ans, consultante TV, ex‐7e mondiale, vainqueure à Wimbledon en 2013
12e : Thierry Ascione, 45 ans, fondateur de la All In Academy, ex‐81ème mondial
13e : Guy Forget, 61 ans, consultant TV, ex‐4ème mondial
14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat
15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, responsable des partenariats, sponsoring et évènementiel chez BNP Paribas
16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‐5ème mondial
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, directeur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, directeur de tournoi, ex‐59ème mondial
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro un française
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, directeur du Rolex Paris Masters, ex‐5ème mondial
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, directeur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pôle Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, directeur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathlide Johansson, 40 ans, présidente de Pro Elle, ex‐59e mondiale
26e : Benoît Maylin, 55 ans, journaliste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consultant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans,président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, ex‑6emondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25ème mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57ème mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, coach de Nishesh Basavareddy
50e : Frédéric Verdier, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 17:30