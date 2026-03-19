We Love Tennis Magazine, né en 2007, nour­ris­sait depuis long­temps le désir de vous proposer un Top 50 du tennis fran­çais. C’est désor­mais chose faite.

Ce travail, mené par notre rédac­tion avec le soutien d’un collège d’experts, tient compte de plusieurs critères :

La popu­la­rité auprès des fans.

L’influence écono­mique suscep­tible d’accompagner le déve­lop­pe­ment de notre sport préféré.

La capa­cité à influer poli­ti­que­ment sur ses règles.

L’expertise en matière de forma­tion pour créer des voca­tions et des champions.

Nul doute que ce clas­se­ment susci­tera le débat, et c’est très bien ainsi, car cela confirme que le tennis est une compo­sante à part entière de notre culture.



Le Top 50 complet :



1er : Gilles Moretton, 68 ans, président de la Fédération Française de Tennis

2e : Amélie Mauresmo, 46 ans, direc­trice du tournoi de Roland‐Garros

3e : Jo‐Wilfried Tsonga, 40 ans, fonda­teur de la All In Academy

4e : Gaël Monfils, 39 ans, joueur de tennis profes­sionnel en acti­vité

5e : Patrick Mouratoglou, 55 ans, fonda­teur de la Mouratoglou Tennis Academy

6e : Thierry Guibert, 55 ans, CEO de Maus Frères

7e : Yannick Noah, 65 ans, ancien vain­queur de Roland‐Garros et multi­carte

8e : Cyril Perrin, direc­teur univers sports de raquettes chez Decathlon

9e : Arnaud Boetsch, 56 ans, direc­teur de la commu­ni­ca­tion de Rolex

10e : Stéphane Morel, direc­teur général de la Fédération fran­çaise de tennis

11e : Marion Bartoli, 41 ans, consul­tante TV, ex‑7e mondiale, vain­queure à Wimbledon en 2013

12e : Thierry Ascione, 45 ans, fonda­teur de la All In Academy

13e : Guy Forget, 61 ans, ex‐joueur, consul­tant TV

14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat

15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, respon­sable des parte­na­riats chez BNP Parisbas

16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‑5e mondial

17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, direc­teur de tournoi, ex‐4e mondial

18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, direc­teur de tournoi

19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro une fran­çaise

20e : Arnaud Clément, 48 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐10e mondial

21e : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters

22e : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France

23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pole Elite de la FFT, ex‐7e mondial

24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg

25e : Mathilde Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle

26e : Benoît Maylin, 58 ans, jour­na­liste

27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France

28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial

29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre

30e : Franck Paque, 55 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer

31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité

32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro

33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center

34e : Alizé Cornet, 36 ans, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup

35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,

36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur profes­sionnel

37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike

38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros

39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, ex‐12e mondial

40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro

41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial

42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend

43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25e mondial

44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel

45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel

46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant

47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57e mondial

48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi

49e : Gilles Cervara, 45 ans, entraî­neur en acti­vité et ancien coach de Daniil Medvedev

50e : Frédéric Verdier, 49 ans, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV