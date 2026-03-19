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Les 50 person­na­lités les plus influentes du tennis français

Par
Laurent Trupiano
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We Love Tennis Magazine, né en 2007, nour­ris­sait depuis long­temps le désir de vous proposer un Top 50 du tennis fran­çais. C’est désor­mais chose faite.

Ce travail, mené par notre rédac­tion avec le soutien d’un collège d’experts, tient compte de plusieurs critères :

  • La popu­la­rité auprès des fans.
  • L’influence écono­mique suscep­tible d’accompagner le déve­lop­pe­ment de notre sport préféré.
  • La capa­cité à influer poli­ti­que­ment sur ses règles.
  • L’expertise en matière de forma­tion pour créer des voca­tions et des champions.

Nul doute que ce clas­se­ment susci­tera le débat, et c’est très bien ainsi, car cela confirme que le tennis est une compo­sante à part entière de notre culture.

Le Top 50 complet :

1er : Gilles Moretton, 68 ans, président de la Fédération Française de Tennis
2e : Amélie Mauresmo, 46 ans, direc­trice du tournoi de Roland‐Garros
3e : Jo‐Wilfried Tsonga, 40 ans, fonda­teur de la All In Academy
4e : Gaël Monfils, 39 ans, joueur de tennis profes­sionnel en acti­vité
5e : Patrick Mouratoglou, 55 ans, fonda­teur de la Mouratoglou Tennis Academy
6e : Thierry Guibert, 55 ans, CEO de Maus Frères
7e : Yannick Noah, 65 ans, ancien vain­queur de Roland‐Garros et multi­carte
8e : Cyril Perrin, direc­teur univers sports de raquettes chez Decathlon
9e : Arnaud Boetsch, 56 ans, direc­teur de la commu­ni­ca­tion de Rolex
10e : Stéphane Morel, direc­teur général de la Fédération fran­çaise de tennis
11e : Marion Bartoli, 41 ans, consul­tante TV, ex‑7e mondiale, vain­queure à Wimbledon en 2013
12e : Thierry Ascione, 45 ans, fonda­teur de la All In Academy
13e : Guy Forget, 61 ans, ex‐joueur, consul­tant TV
14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat
15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, respon­sable des parte­na­riats chez BNP Parisbas
16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‑5e mondial
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, direc­teur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, direc­teur de tournoi
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro une fran­çaise
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, direc­teur du Rolex Paris Masters
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, direc­teur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pole Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, direc­teur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathilde Johansson, 40 ans, prési­dente de Pro Elle
26e : Benoît Maylin, 58 ans, jour­na­liste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consul­tant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur profes­sionnel en acti­vité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, direc­teur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fonda­teur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, 36 ans, ex‐joueuse, capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fonda­teur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur profes­sionnel
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, direc­teur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, ex‐12e mondial
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fonda­teur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consul­tant radio, ex‐25e mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consul­tant TV, direc­teur de tournoi, ex‐joueur profes­sionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur profes­sionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, ensei­gnant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende trico­lore, ex‐57e mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consul­tant TV et direc­teur de tournoi
49e : Gilles Cervara, 45 ans, entraî­neur en acti­vité et ancien coach de Daniil Medvedev
50e : Frédéric Verdier, 49 ans, jour­na­liste Eurosport, L’Équipe TV

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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