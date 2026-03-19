We Love Tennis Magazine, né en 2007, nourrissait depuis longtemps le désir de vous proposer un Top 50 du tennis français. C’est désormais chose faite.
Ce travail, mené par notre rédaction avec le soutien d’un collège d’experts, tient compte de plusieurs critères :
- La popularité auprès des fans.
- L’influence économique susceptible d’accompagner le développement de notre sport préféré.
- La capacité à influer politiquement sur ses règles.
- L’expertise en matière de formation pour créer des vocations et des champions.
Nul doute que ce classement suscitera le débat, et c’est très bien ainsi, car cela confirme que le tennis est une composante à part entière de notre culture.
Le Top 50 complet :
1er : Gilles Moretton, 68 ans, président de la Fédération Française de Tennis
2e : Amélie Mauresmo, 46 ans, directrice du tournoi de Roland‐Garros
3e : Jo‐Wilfried Tsonga, 40 ans, fondateur de la All In Academy
4e : Gaël Monfils, 39 ans, joueur de tennis professionnel en activité
5e : Patrick Mouratoglou, 55 ans, fondateur de la Mouratoglou Tennis Academy
6e : Thierry Guibert, 55 ans, CEO de Maus Frères
7e : Yannick Noah, 65 ans, ancien vainqueur de Roland‐Garros et multicarte
8e : Cyril Perrin, directeur univers sports de raquettes chez Decathlon
9e : Arnaud Boetsch, 56 ans, directeur de la communication de Rolex
10e : Stéphane Morel, directeur général de la Fédération française de tennis
11e : Marion Bartoli, 41 ans, consultante TV, ex‑7e mondiale, vainqueure à Wimbledon en 2013
12e : Thierry Ascione, 45 ans, fondateur de la All In Academy
13e : Guy Forget, 61 ans, ex‐joueur, consultant TV
14e : Éric Babolat, 55 ans, PDG de Babolat
15e : Vincent‐Baptiste Closon, 44 ans, responsable des partenariats chez BNP Parisbas
16e : Henri Leconte, 62 ans, ex‑5e mondial
17e : Sébastien Grosjean, 47 ans, directeur de tournoi, ex‐4e mondial
18e : Jean‐François Caujolle, 72 ans, directeur de tournoi
19e : Loïs Boisson, 22 ans, numéro une française
20e : Arnaud Clément, 48 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐10e mondial
21e : Cédric Pioline, 56 ans, directeur du Rolex Paris Masters
22e : Nicolas Fauré, 58 ans, directeur de Head France
23e : Richard Gasquet, 39 ans, membre du pole Elite de la FFT, ex‐7e mondial
24e : Denis Naegelen, 73 ans, directeur du WTA 500 de Strasbourg
25e : Mathilde Johansson, 40 ans, présidente de Pro Elle
26e : Benoît Maylin, 58 ans, journaliste
27e : Germain Roesch, 67 ans, président de la Ligue Île‐de‐France
28e : Fabrice Santoro, 53 ans, consultant TV, ex‐17e mondial
29e : Nicolas Préault, 60 ans, président de Tecnifibre
30e : Franck Paque, 55 ans, président du Tennis Club de Boulogne‐sur‐Mer
31e : Corentin Moutet, 26 ans, joueur professionnel en activité
32e : Frédéric Vitoux, 55 ans, directeur de Tennispro
33e : Jean‐René Lisnard, 46 ans, fondateur de l’Elite Tennis Center
34e : Alizé Cornet, 36 ans, ex‐joueuse, capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup
35e : Charles Auffray, 52 ans, fondateur de la French Touch Académy,
36e : Philippe Joliot, 68 ans, président du Tennis Club Boulogne Billancourt ex‐joueur professionnel
37e : Ruben Zrihen, 56 ans, agent chez Nike
38e : Mansour Bahrami, 69 ans, directeur du Trophée des légendes de Roland‐Garros
39e : Paul‐Henri Mathieu, 44 ans, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, ex‐12e mondial
40e : Éric Ebelé, 48 ans, PDG de Tennispro
41e : Gilles Simon, 41 ans, ex‐6e mondial
42e : Johan Le Mestre, 40 ans, fondateur de Tennis Legend
43e : Julien Benneteau, 44 ans, consultant radio, ex‐25e mondial
44e : Nicolas Mahut, 44 ans, consultant TV, directeur de tournoi, ex‐joueur professionnel
45e : Benoît Paire, 36 ans, joueur professionnel
46e : Olivier Letort, 62 ans, enseignant
47e : Pierre Barthes, 84 ans, légende tricolore, ex‐57e mondial
48e : Michaël Jeremiasz, 44 ans, consultant TV et directeur de tournoi
49e : Gilles Cervara, 45 ans, entraîneur en activité et ancien coach de Daniil Medvedev
50e : Frédéric Verdier, 49 ans, journaliste Eurosport, L’Équipe TV
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 09:14