Plus de 190 invités étaient réunis au stade Roland‐Garros à l’occasion de la neuvième édition des Trophées du Tennis Féminin by ENGIE. Joueuses professionnelles, directeurs de tournois français et internationaux, représentants institutionnels et partenaires avaient répondu présent pour célébrer le tennis féminin français.
Organisée par Pro Elle Tennis, l’association des joueuses professionnelles françaises, cette cérémonie récompense chaque année les performances des joueuses, mais également les différents acteurs qui contribuent au développement et au rayonnement du tennis féminin dans l’Hexagone.
Dix prix ont ainsi été décernés lors de cette édition 2026. Diane Parry a remporté le prix de la meilleure performance WTA, tandis que Clara Burel a été récompensée pour sa progression. La jeune Daniel Baranes a quant à elle décroché le prix BNP Paribas du meilleur espoir féminin U18.
Nouveauté cette année, le Prix ENGIE du Double Projet Études et Sport, qui récompense une joueuse professionnelle menant de front sa carrière sportive et son parcours académique, a été décerné à Alice Tubello.
Cette belle soirée a également été marquée par un hommage particulièrement touchant à Laurent Trupiano, fondateur de We Love Tennis et de Padel Mon Amour, partenaires historiques de l’événement, qui nous a quittés cet été.
Le palmarès complet des Trophées du Tennis Féminin by ENGIE 2026 :
Meilleure Performance WTA : Diane Parry
Meilleure Progression WTA : Clara Burel
Prix BNP Paribas du Meilleur Espoir Féminin U18 : Daniel Baranes
Classement CNGT : 1. Gaëlle Desperrier, 2. Mallaurie Noël, 3. Pauline Payet
Tournoi National féminin : Iris Tennis Club Lambersart (HDF)
Prix FFT du Club au Service des Femmes : Tamponnaise Club Municipal de Tennis (La Réunion)
Meilleur Tournoi ITF W15 et W35 : New Vision Nice Open, w35+H Nice
Meilleur Tournoi ITF W50 et + : Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, W75 Calvi
Prix 186 | Avocats du meilleur Tournoi WTA : Trophée Clarins, WTA 125 du Lagardère Paris Racing
Prix ENGIE du Double Gagnant – Études & Sport : Alice Tubello
Une belle initiative portée par Pro Elle Tennis, présidée par l’ancienne 59e joueuse mondiale Mathilde Johansson, qui poursuit son engagement en faveur du tennis féminin français et accompagne aujourd’hui près de 70 joueuses, aussi bien durant leur carrière professionnelle que dans leur reconversion.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 11:04