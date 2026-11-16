Plus de 190 invités étaient réunis au stade Roland‐Garros à l’occasion de la neuvième édition des Trophées du Tennis Féminin by ENGIE. Joueuses profes­sion­nelles, direc­teurs de tour­nois fran­çais et inter­na­tio­naux, repré­sen­tants insti­tu­tion­nels et parte­naires avaient répondu présent pour célé­brer le tennis féminin français.

Organisée par Pro Elle Tennis, l’association des joueuses profes­sion­nelles fran­çaises, cette céré­monie récom­pense chaque année les perfor­mances des joueuses, mais égale­ment les diffé­rents acteurs qui contri­buent au déve­lop­pe­ment et au rayon­ne­ment du tennis féminin dans l’Hexagone.

Dix prix ont ainsi été décernés lors de cette édition 2026. Diane Parry a remporté le prix de la meilleure perfor­mance WTA, tandis que Clara Burel a été récom­pensée pour sa progres­sion. La jeune Daniel Baranes a quant à elle décroché le prix BNP Paribas du meilleur espoir féminin U18.

Nouveauté cette année, le Prix ENGIE du Double Projet Études et Sport, qui récom­pense une joueuse profes­sion­nelle menant de front sa carrière spor­tive et son parcours acadé­mique, a été décerné à Alice Tubello.

Cette belle soirée a égale­ment été marquée par un hommage parti­cu­liè­re­ment touchant à Laurent Trupiano, fonda­teur de We Love Tennis et de Padel Mon Amour, parte­naires histo­riques de l’événement, qui nous a quittés cet été.

Le palmarès complet des Trophées du Tennis Féminin by ENGIE 2026 :

Meilleure Performance WTA : Diane Parry

Meilleure Progression WTA : Clara Burel

Prix BNP Paribas du Meilleur Espoir Féminin U18 : Daniel Baranes

Classement CNGT : 1. Gaëlle Desperrier, 2. Mallaurie Noël, 3. Pauline Payet

Tournoi National féminin : Iris Tennis Club Lambersart (HDF)

Prix FFT du Club au Service des Femmes : Tamponnaise Club Municipal de Tennis (La Réunion)

Meilleur Tournoi ITF W15 et W35 : New Vision Nice Open, w35+H Nice

Meilleur Tournoi ITF W50 et + : Ladies Open Calvi Eaux de Zilia, W75 Calvi

Prix 186 | Avocats du meilleur Tournoi WTA : Trophée Clarins, WTA 125 du Lagardère Paris Racing

Prix ENGIE du Double Gagnant – Études & Sport : Alice Tubello

Une belle initia­tive portée par Pro Elle Tennis, présidée par l’ancienne 59e joueuse mondiale Mathilde Johansson, qui pour­suit son enga­ge­ment en faveur du tennis féminin fran­çais et accom­pagne aujourd’hui près de 70 joueuses, aussi bien durant leur carrière profes­sion­nelle que dans leur reconversion.