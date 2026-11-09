C’est l’in­for­ma­tion du jour pour les fans de tennis en France.

Alors qu’Eurosport diffu­sait le circuit ATP depuis 2018, beIN SPORTS reprendra la main à partir de janvier 2028.

Déjà diffu­seur de la WTA, de Wimbledon, de la Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis, la chaîne franco‐qatarienne réalise un nouveau gros coup en récu­pé­rant les droits de l’ATP Tour. Un accord qui comprend notam­ment les Masters 1000, les ATP 500 et les ATP Finals.

Une nouvelle qui risque une fois encore de boule­verser les habi­tudes des amateurs de tennis et des consom­ma­teurs de sport en France.

🚨🎾 beIN SPORTS a le plaisir d’an­noncer l’ac­qui­si­tion des droits de diffu­sion de l’ATP Tour en France pour plusieurs saisons à partir de janvier 2028



➡️ Toutes les infos ici : https://t.co/celxhQHJeC pic.twitter.com/aNiQKUkbkQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2026

Eurosport diffu­sera donc encore le circuit ATP l’an prochain avant de passer le flam­beau, tout en conser­vant pour le moment l’Open d’Australie et l’US Open.