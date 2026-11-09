C’est l’information du jour pour les fans de tennis en France.
Alors qu’Eurosport diffusait le circuit ATP depuis 2018, beIN SPORTS reprendra la main à partir de janvier 2028.
Déjà diffuseur de la WTA, de Wimbledon, de la Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis, la chaîne franco‐qatarienne réalise un nouveau gros coup en récupérant les droits de l’ATP Tour. Un accord qui comprend notamment les Masters 1000, les ATP 500 et les ATP Finals.
Une nouvelle qui risque une fois encore de bouleverser les habitudes des amateurs de tennis et des consommateurs de sport en France.
Eurosport diffusera donc encore le circuit ATP l’an prochain avant de passer le flambeau, tout en conservant pour le moment l’Open d’Australie et l’US Open.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.