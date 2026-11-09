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Changement de diffu­seur annoncé pour le circuit ATP en France !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : BNP Paribas Open 2019 -

C’est l’in­for­ma­tion du jour pour les fans de tennis en France. 

Alors qu’Eurosport diffu­sait le circuit ATP depuis 2018, beIN SPORTS reprendra la main à partir de janvier 2028. 

Déjà diffu­seur de la WTA, de Wimbledon, de la Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis, la chaîne franco‐qatarienne réalise un nouveau gros coup en récu­pé­rant les droits de l’ATP Tour. Un accord qui comprend notam­ment les Masters 1000, les ATP 500 et les ATP Finals.

Une nouvelle qui risque une fois encore de boule­verser les habi­tudes des amateurs de tennis et des consom­ma­teurs de sport en France. 

Eurosport diffu­sera donc encore le circuit ATP l’an prochain avant de passer le flam­beau, tout en conser­vant pour le moment l’Open d’Australie et l’US Open.

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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