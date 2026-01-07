AccueilUnited CupAttention, Hurcacz est de retour : "Je n'avais pas joué depuis 7...
United Cup

Attention, Hurcacz est de retour : « Je n’avais pas joué depuis 7 mois. On ne sait vrai­ment pas à quoi s’at­tendre, « e suis plutôt agréa­ble­ment surpris »

Jean Muller
Par Jean Muller

Hubert a vécu une période diffi­cile mais il revient et visi­ble­ment il est en grande forme.

« Je ne savais vrai­ment pas comment j’al­lais commencer la saison. Je n’avais pas joué depuis 7 mois. On ne sait vrai­ment pas à quoi s’at­tendre. Je jouais correc­te­ment à l’en­traî­ne­ment, mais l’en­traî­ne­ment est telle­ment diffé­rent du match… Quand on a autant d’émo­tions et de fans autour. Je suis plutôt agréa­ble­ment surpris et ravi de ma perfor­mance sur le terrain. Après une si longue période, c’est un peu comme si on était telle­ment excité d’y être. Ça donne une pers­pec­tive diffé­rente sur les choses. C’est pour­quoi je suis capable de performer peut‐être mieux et même de rester calme dans les moments difficiles »

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 11:23

Fonseca voit grand : « Chaque jour diffi­cile où je me sens fatigué ou où je ne veux pas regarder ma raquette, je reviens à penser au rêve que j’ai : devenir numéro 1 »

