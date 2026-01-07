Hubert a vécu une période diffi­cile mais il revient et visi­ble­ment il est en grande forme.

🤨 7 mois qu’on ne l’avait plus vu.



Le genou arthro­scopié en juin, Hurkacz is back et il envoie du lourd.

21 aces contre Zverev.

21 aces contre Griekspoor.

0 break concédé.

0 set perdu.



Désormais 83e, le 1⁄ 4 de fina­liste de l’open d’Australie 2024 sera à éviter à Melbourne. pic.twitter.com/YPRAfOERHa — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 7, 2026

« Je ne savais vrai­ment pas comment j’al­lais commencer la saison. Je n’avais pas joué depuis 7 mois. On ne sait vrai­ment pas à quoi s’at­tendre. Je jouais correc­te­ment à l’en­traî­ne­ment, mais l’en­traî­ne­ment est telle­ment diffé­rent du match… Quand on a autant d’émo­tions et de fans autour. Je suis plutôt agréa­ble­ment surpris et ravi de ma perfor­mance sur le terrain. Après une si longue période, c’est un peu comme si on était telle­ment excité d’y être. Ça donne une pers­pec­tive diffé­rente sur les choses. C’est pour­quoi je suis capable de performer peut‐être mieux et même de rester calme dans les moments difficiles »