Hubert a vécu une période difficile mais il revient et visiblement il est en grande forme.
🤨 7 mois qu’on ne l’avait plus vu.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 7, 2026
Le genou arthroscopié en juin, Hurkacz is back et il envoie du lourd.
21 aces contre Zverev.
21 aces contre Griekspoor.
0 break concédé.
0 set perdu.
Désormais 83e, le 1⁄4 de finaliste de l’open d’Australie 2024 sera à éviter à Melbourne. pic.twitter.com/YPRAfOERHa
« Je ne savais vraiment pas comment j’allais commencer la saison. Je n’avais pas joué depuis 7 mois. On ne sait vraiment pas à quoi s’attendre. Je jouais correctement à l’entraînement, mais l’entraînement est tellement différent du match… Quand on a autant d’émotions et de fans autour. Je suis plutôt agréablement surpris et ravi de ma performance sur le terrain. Après une si longue période, c’est un peu comme si on était tellement excité d’y être. Ça donne une perspective différente sur les choses. C’est pourquoi je suis capable de performer peut‐être mieux et même de rester calme dans les moments difficiles »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 11:23