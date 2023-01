Si l’Espagne ne peut déjà plus se quali­fier après sa défaite 4–1 face à la Grande‐Bretagne, Rafael Nadal a poussé ses coéqui­piers jusqu’au bout à en croire sa compa­triote, Paula Badosa. Cette dernière a parlé en confé­rence de presse du compor­te­ment de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem depuis le début de la United Cup.

« Il est très impliqué pendant les matchs. J’apprécie vrai­ment cela. Oui, il me soutient beau­coup. Il me parle un peu de jeu. Il me disait de rester très agres­sive, surtout en coup droit et au service. C’est un peu ce que j’es­sayais de faire », a révélé la 13e joueuse mondiale, qui a apporté le seul point à son pays en battant Harriet Dart.