Véritable terrien dans l’âme, Sebastian Baez a pourtant fait sensation à la United Cup sur les courts en dur australiens. Après une lutte de 2 h 35 contre Taylor Fritz, l’Argentin à décrocher sa toute première victoire en carrière contre un top 10 sur dur (4−6, 7–5, 6–4).
En revanche, c’est une grande contre‐performance pour le sixième joueur mondial, battue sur sa surface fétiche.
Une toute première surprise sur le circuit cette saison qui en appellera sûrement d’autres.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 14:26