Véritable terrien dans l’âme, Sebastian Baez a pour­tant fait sensa­tion à la United Cup sur les courts en dur austra­liens. Après une lutte de 2 h 35 contre Taylor Fritz, l’Argentin à décro­cher sa toute première victoire en carrière contre un top 10 sur dur (4−6, 7–5, 6–4).

En revanche, c’est une grande contre‐performance pour le sixième joueur mondial, battue sur sa surface fétiche.

Sebastian Baez notches his first career win over Taylor Fritz 👏



Argentina leads USA 1–0 🔥 pic.twitter.com/tVU8hDRW2E — Tennis Channel (@TennisChannel) January 3, 2026

Une toute première surprise sur le circuit cette saison qui en appel­lera sûre­ment d’autres.