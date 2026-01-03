AccueilUnited CupBaez réalise le premier exploit de la saison
Baez réalise le premier exploit de la saison

Jean Muller
Par Jean Muller

Véritable terrien dans l’âme, Sebastian Baez a pour­tant fait sensa­tion à la United Cup sur les courts en dur austra­liens. Après une lutte de 2 h 35 contre Taylor Fritz, l’Argentin à décro­cher sa toute première victoire en carrière contre un top 10 sur dur (4−6, 7–5, 6–4).

En revanche, c’est une grande contre‐performance pour le sixième joueur mondial, battue sur sa surface fétiche.

Une toute première surprise sur le circuit cette saison qui en appel­lera sûre­ment d’autres.

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 14:26

