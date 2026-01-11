Alors qu’il entame l’ultime saison de sa carrière, Stan Wawrinka a été exemplaire lors de la United Cup avec la Suisse. Même s’il s’est incliné trois fois sur quatre, le Suisse de 40 ans a poussé tous ses adversaires dans leurs retranchements, à commencer par Hubert Hurkacz ce dimanche (battu 6–3, 3–6, 6–3).
Finalement battue à l’issue du double décisif par la Pologne, la Suisse a été impressionnante dans le sillage de Belinda Bencic, tombeuse de Swiatek et vainqueure de tous ses matchs en simple.
Logique donc que Stan The Man a tenu ait tenu à lui rendre un vibrant hommage lors de la conférence de presse d’après match.
« Oui, plus que la MVP, elle a mené cette équipe depuis le premier jour. Elle a été incroyable sur le court et aussi en dehors du court. Nous tenons tous à te remercier, Belinda, pour tout ce que tu fais pour nous aider à devenir de meilleurs joueurs de tennis, sur et en dehors du court. Je sais à quel point c’est difficile, mais tu nous as montré une fois de plus aujourd’hui (dimanche) que tu es une grande championne. Merci beaucoup. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 16:16