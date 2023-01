Qualifiée pour les demi‐finales malgré sa défaite contre la Pologne grâce à son statut de meilleur perdant des finales de villes hôtes, l’Italie peut compter sur Matteo Berrettini. De retour d’une bles­sure au pied en fin de saison 2022, le 16e joueur mondial réalise un début d’année parfait avec trois victoires en autant de matchs, contre Monteiro, Ruud et Hurkacz.

« Nous savions que ce serait un match très diffi­cile, et ça l’a été, mais je suis très fier de mes coéqui­piers. Nous nous sommes battus pour chaque point. Personnellement, je suis très heureux de ma perfor­mance. Comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit de mon équipe et pas de moi, mais c’est un senti­ment formi­dable d’avoir trois victoires après avoir été absent pendant si long­temps. Je pense que dans les doubles mixtes, ils étaient meilleurs que nous, mais c’est quelque chose que nous atten­dions. Iga et Hubi forment une paire formi­dable, peut‐être la meilleure de tout l’évé­ne­ment. Nous avons fait de notre mieux et avons accepté la défaite », a déclaré Berrettini en confé­rence de presse.