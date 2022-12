S’il a gagné en simple contre Thiago Monteiro (6−4, 7–6), Matteo Berrettini s’est incliné avec Camilla Rosatello face aux Brésiliens Stefani et Matos. Cette United Cup a permis au 16e joueur mondial de décou­vrir le double mixte.

« C’était deux bonnes jour­nées de matches, le niveau était vrai­ment élevé. Mon équipe dit que nous nous sommes amusés, mais je ne me suis pas amusé quand j’ai perdu avec Camila (Rosatello) en double (rires). Quand vous jouez contre deux gars, vous ne pensez pas vrai­ment à l’en­droit où vous devez être, vous vous contentez de frapper la balle. Quand tu joues contre un garçon et une fille, parfois tu penses trop. C’était beau­coup de plaisir et du tennis de haut niveau », a analysé l’Italien en confé­rence de presse.