Si elle a remporté le premier set contre Iga Swiatek ce samedi, Caroline Garcia a ensuite subi la loi de la numéro 1 mondiale, scel­lant ainsi la défaite de la France contre la Pologne en demi‐finales de United Cup.

Garcia a néan­moins voulu retenir le positif dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je trouve qu’elle a vrai­ment progressé au service, elle sert plus fort qu’a­vant. En début de deuxième et troi­sième sets, il y a eu plusieurs jeux serrés que j’ai perdus. Une fois qu’elle est devant, elle lâche ses coups et n’est plus la même joueuse. C’est forcé­ment une semaine posi­tive, j’ai gagné trois matches en simple et deux en double, physi­que­ment j’ai pu voir que j’ar­ri­vais à enchaîner. Si je peux poser des problèmes à Swiatek, c’est que je peux en poser à beau­coup d’autres joueuses sur le circuit. »