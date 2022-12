3. Alors qu’il lançait sa saison 2023, @RafaelNadal a buté face à Cameron Norrie. Pour la troi­sième fois de sa carrière seule­ment, l’Espagnol débute donc une saison par une défaite sur le circuit prin­cipal :

❌ 2004 vs Ascione (Chennai)

❌ 2015 vs Berrer (Doha)

❌ 2023 vs Norrie pic.twitter.com/0TE6CNqotq