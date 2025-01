Alors qu’elle avait émis l’idée de stopper sa carrière la saison dernière, la joueuse améri­caine semble vrai­ment appré­cier le fait qu’elle ait fina­le­ment décidé de prolonger un an de plus. Membre de l’équipe des Etats‐Unis sur l’United Cup, elle joue très bien son rôle de rempla­cante de Coco Gauff en mettant une vraie ambiance au sein du team des USA comme le confirme la vidéo hila­rante qu’elle a posté derniè­re­ment sur les réseaux sociaux.

Danielle Collins being Danielle Collins 😂.



Someone get this woman a reality show.



pic.twitter.com/FROJp3Sl4X