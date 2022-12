Grigor Dimitrov avait un message à faire passer après sa défaite contre Stefanos Tsitsipas (4−6, 6–2, 7–6) pour son premier match de la saison, à l’oc­ca­sion de la United Cup.

« J’ai toujours eu confiance en moi contre n’im­porte quel joueur. Il y a encore beau­coup de tennis à jouer l’année prochaine. J’ai mes propres objec­tifs. Je ne me soucie que de ce qui se passe de mon côté du terrain, et je le dis de la manière la plus respec­tueuse et la plus posi­tive possible, mais je ne me soucie pas de l’iden­tité de mon adver­saire. J’ai ma propre bataille à mener, ma propre façon de vivre et ma propre façon de jouer au tennis. Je pense qu’a­près 14 ans sur le circuit, je me dois bien ça. Je n’ai rien à prouver à personne », a lâché le 28e joueur mondial, aujourd’hui âgé de 31 ans.