Auteur d’une année 2024 excep­tion­nelle avec notam­ment une demi‐finale à l’US Open, le Britannique Jack Draper sera très attendu en 2025, étant un sérieux candidat pour aller cher­cher une place parmi les meilleurs joueurs au monde.

Il était censé aller en Espagne pour s’en­traîner avec Carlos Alcaraz durant l’in­ter­saison, mais il semble que ses démons le rattrapent, puis­qu’il n’y est pas allé, et à surtout dû déclarer forfait pour la United Cup, où il était inscrit avec l’équipe Britannique. Comme il l’a révélé sur son compte Instagram, c’est une réelle décep­tion pour lui.

https://twitter.com/the_LTA/status/1869699199375155319

« Alors que je travaille pour guérir de ma bles­sure à la hanche et me remettre en forme, on m’a malheu­reu­se­ment conseillé de ne pas parti­ciper à la United Cup. Bien que nous soyons très opti­mistes quant à ma parti­ci­pa­tion à l’Open d’Australie cette année, je sais que je ne pourrai pas me lancer direc­te­ment dans un programme chargé pendant que je gère et renforce ma hanche. Je suis dégoûté car j’avais vrai­ment hâte de jouer la United Cup pour la première fois. Nous avons égale­ment pris la déci­sion diffi­cile pour moi de ne pas parti­ciper au prochain match de Coupe Davis au Japon afin de me donner l’op­por­tu­nité, après l’Open d’Australie, de terminer la réédu­ca­tion et le renfor­ce­ment de ma hanche. »