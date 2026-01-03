Il y a des limites qu’il ne faut pas franchir même quand on mène au score (6−4, 2–0) et que l’on s’imagine vraiment être supérieur à son adversaire.
Sur un point où son adversaire l’Argentin Sebastien Baez s’est rué au filet, Taylor a réalisé un lob parfait avant de fêter le tout avec un geste déplacé se moquant de la petite taille de son adversaire. Ce geste ne l’honore vraiment pas.
D’ailleurs l’humour de l’Américain n’a pas été apprécié sur les réseaux où il a été logiquement critiqué.
Après, on peut dire qu’il y a une justice puisque l’Argentin s’est battu comme un lion parvenant à l’emporter en trois manches (4−6, 7–5, 6–4).
Une bonne leçon pour Taylor qui par la suite s’est plaint de son genou.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 22:38