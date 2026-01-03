AccueilVidéosFritz se moque ouvertement de la taille de Baez, quelle honte !
Fritz se moque ouver­te­ment de la taille de Baez, quelle honte !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

173

Il y a des limites qu’il ne faut pas fran­chir même quand on mène au score (6−4, 2–0) et que l’on s’ima­gine vrai­ment être supé­rieur à son adversaire. 

Sur un point où son adver­saire l’Argentin Sebastien Baez s’est rué au filet, Taylor a réalisé un lob parfait avant de fêter le tout avec un geste déplacé se moquant de la petite taille de son adver­saire. Ce geste ne l’ho­nore vrai­ment pas. 

D’ailleurs l’hu­mour de l’Américain n’a pas été apprécié sur les réseaux où il a été logi­que­ment critiqué. 

Après, on peut dire qu’il y a une justice puisque l’Argentin s’est battu comme un lion parve­nant à l’emporter en trois manches (4−6, 7–5, 6–4).

Une bonne leçon pour Taylor qui par la suite s’est plaint de son genou.

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 22:38

