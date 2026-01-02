Présente en Australie pour disputer la United Cup, Coco Gauff s’est exprimée en conférence de presse sur ses attentes pour ce cru 2026. La quatrième joueuse mondiale explique qu’elle espère gagner en régularité, afin de possiblement occuper le trône de la WTA.
« Commencer l’année avec cette compétition par équipes est idéal, c’est l’équilibre parfait entre plaisir et pression compétitive. Je me sens chaque jour plus à l’aise avec mon tennis, j’ai pu me reposer et bien m’entraîner en Floride pendant la pré‐saison. Je veux être plus régulière pour pouvoir me battre pour la première place du classement WTA », a souligné la double championne du Grand Chelem, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 14:39