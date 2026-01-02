AccueilUnited CupGauff sur son objectif de la saison : "Je veux être plus...
Gauff sur son objectif de la saison : « Je veux être plus régu­lière pour pouvoir me battre pour la première place du clas­se­ment WTA »

Présente en Australie pour disputer la United Cup, Coco Gauff s’est exprimée en confé­rence de presse sur ses attentes pour ce cru 2026. La quatrième joueuse mondiale explique qu’elle espère gagner en régu­la­rité, afin de possi­ble­ment occuper le trône de la WTA.

« Commencer l’année avec cette compé­ti­tion par équipes est idéal, c’est l’équi­libre parfait entre plaisir et pres­sion compé­ti­tive. Je me sens chaque jour plus à l’aise avec mon tennis, j’ai pu me reposer et bien m’en­traîner en Floride pendant la pré‐saison. Je veux être plus régu­lière pour pouvoir me battre pour la première place du clas­se­ment WTA », a souligné la double cham­pionne du Grand Chelem, dans des propos rapportés par Punto de Break.

