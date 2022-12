L’United Cup qui débute avant la fin de l’année, plus exac­te­ment le 29 Décembre et finira la 8 Janvier, a livré son verdict quand à la compo­si­tion des groupes. Cette compé­ti­tion mixte réunit 18 équipes sur trois sites : Perth, Brisbane, et Sydney.

Rafael Nadal qui veut arriver à l’Open d’Australie avec des matchs dans les jambes sera l’un des stars de cette maxi exhibition.

Il va devoir batailler car logi­que­ment en tant que numéro 1 il sera opposé à Norrie (Grande‐Bretagne) le 31 décembre, puis Kyrgios (Australie) le 2 janvier, de quoi se jauger avant de viser la défense de son titre à Melbourne.