C’est une nouvelle règle qui va surprendre et inter­roger. Lors de la prochaine United Cup, qui commen­cera dès le 27 décembre, les équipes de double et de double mixte auront la possi­bi­lité de prendre des ‘temps morts’, pauses bien connues des sports collec­tifs tels que le hand­ball, le basket­ball ou encore le volleyball.

Stephen Farrow, le direc­teur du tournoi, a été un peu plus précis sur cette déci­sion d’ins­taurer cette règle, qui va sûre­ment faire beau­coup parler à l’avenir, avec sans doute des avan­tages et des inconvénients.

« Les temps morts déclenchent une pause dans le jeu, c’est le moment pour les équipes de discuter de tactique et de stra­tégie et poten­tiel­le­ment de changer l’élan d’un match. Nous sommes ravis de voir comment les meilleurs joueurs de tennis du monde et leurs équipes utilisent ce nouvel outil. L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons à la United Cup et c’est un autre exemple de notre volonté de montrer la voie et de trouver de nouvelles façons de présenter le sport et d’engager nos fans. »