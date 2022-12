Dans chaque team, il y a un capi­taine qui fait office de grand frère. Visiblement dans le team helvé­tique, il faudra se plier à certaines règles impo­sées par Stan the Man comme me précise Jil Teichamn.

« Pour nous tous, c’est la première fois que nous parti­ci­pons à une épreuve mixte. C’est génial. Belinda et moi aimons vrai­ment jouer en équipe et nous nous soute­nons mutuel­le­ment. Nous sommes égale­ment de bons amis. Je pense que nous avons toujours une bonne vibra­tion. Je suis sûr que nous nous adap­te­rons aux normes impo­sées par Stan. Mais je pense que ça va être une semaine amusante. Nous sommes un groupe formi­dable et nous sommes heureux »