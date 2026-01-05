AccueilVidéosLa grosse colère de Zverev dès son deuxième match de l'année
La grosse colère de Zverev dès son deuxième match de l’année

Malgré un départ idéal cette saison avec un succès contre Tallon Griekspoor en United Cup (7−5, 6–0), Alexander Zverev a été battu ce lundi par Hubert Hurkacz (6−3, 6–4), de retour à la compé­ti­tion pour la première fois depuis le 12 juin.

Frustré, le numéro 3 mondial a eu du mal à contenir ses nerfs, comme en témoigne ce geste après un coup gagnant de son adversaire. 

L’une des premières raquettes cassées de la saison. 

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 11:24

