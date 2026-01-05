Malgré un départ idéal cette saison avec un succès contre Tallon Griekspoor en United Cup (7−5, 6–0), Alexander Zverev a été battu ce lundi par Hubert Hurkacz (6−3, 6–4), de retour à la compé­ti­tion pour la première fois depuis le 12 juin.

Frustré, le numéro 3 mondial a eu du mal à contenir ses nerfs, comme en témoigne ce geste après un coup gagnant de son adversaire.

goat­kacz hurkacz zobacz do czego go doprawd­ziles pic.twitter.com/7G02l4yUDQ — nat (@hsangelus) January 5, 2026

L’une des premières raquettes cassées de la saison.