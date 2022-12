Après sa défaite face à Cameron Norrie pour son premier match de la saison, à l’oc­ca­sion de la United Cup, Rafael Nadal a genti­ment recadré certains jour­na­listes un peu trop insis­tants au sujet de sa future retraite.

« Je n’ai pas besoin de conti­nuer à jouer au tennis pour une raison quel­conque. Ce qui me pousse à conti­nuer, c’est ma passion pour ce sport. J’ai juste perdu mon match non ? Quand je pren­drai ma retraite, vous serez informés. Ces derniers temps, chaque fois que je viens en une confé­rence de presse, j’ai l’im­pres­sion que je dois prendre ma retraite, vous êtes très, très inté­ressés par cela. N’en parlons pas, car je suis ici pour jouer au tennis et l’heure de la retraite n’a pas encore sonné », a lâché avec le sourire l’homme aux 22 titres du Grand Chelem en confé­rence de presse.