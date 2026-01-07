Premier joueur du top 20 battu par Stefanos Tsitsipas depuis un an et demi, Taylor Fritz (9e mondial) s’est incliné en deux sets (6−4, 7–5) sans pour autant avoir le senti­ment d’être passé à côté de son match.

« C’était un match un peu bizarre, car j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir bien joué pendant la majeure partie du duel, d’avoir tous les coups qu’il fallait. Quand je ratais, je n’avais pas l’im­pres­sion que je commet­tais des erreurs gros­sières. Je frap­pais bien la balle, je servais très bien. Il a très bien joué le premier set et j’ai eu un peu de mal au service, mais je me sentais bien sur le court. Je n’ai pas su saisir les occa­sions qui se sont présen­tées sur son service, j’ai senti tout au long du match que le moment vien­drait de renverser la situa­tion, mais je n’ai pas été assez précis à ces moments‐là. »