Premier joueur du top 20 battu par Stefanos Tsitsipas depuis un an et demi, Taylor Fritz (9e mondial) s’est incliné en deux sets (6−4, 7–5) sans pour autant avoir le sentiment d’être passé à côté de son match.
« C’était un match un peu bizarre, car j’ai eu l’impression d’avoir bien joué pendant la majeure partie du duel, d’avoir tous les coups qu’il fallait. Quand je ratais, je n’avais pas l’impression que je commettais des erreurs grossières. Je frappais bien la balle, je servais très bien. Il a très bien joué le premier set et j’ai eu un peu de mal au service, mais je me sentais bien sur le court. Je n’ai pas su saisir les occasions qui se sont présentées sur son service, j’ai senti tout au long du match que le moment viendrait de renverser la situation, mais je n’ai pas été assez précis à ces moments‐là. »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 14:58