Interrogé par le site de l’ATP sur son senti­ment avant son premier affron­te­ment en carrière face à Novak Djokovic sur la United Cup ce mercredi (pas avant 4h30 du matin), le Tchèque Jiri Lehecka s’est à la fois montré honoré et ambitieux.

« Ce sera notre première rencontre. J’ai hâte d’y être. Il n’y a pas de plus grand défi que de jouer Novak en ce moment en Australie. Avec son incroyable série de victoires. C’est l’un des plus grands défis que l’on puisse relever. J’ai vrai­ment hâte d’y être et j’es­père que ce sera un grand match. Comment le battre ? C’est quelque chose que tout le monde aime­rait savoir. Mais de mon point de vue, je vais juste essayer de jouer mon jeu parce que je sais que quand je joue vrai­ment bien, et je l’ai senti au cours de mes nombreux entraî­ne­ments avec lui, que quand je joue avec confiance, quand j’es­saie de prendre la balle tôt en allant au filet, c’est quelque chose qui peut fonc­tionner sur lui. »