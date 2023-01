Après avoir perdu les deux premiers matchs de sa saison pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal n’a comme toujours pas voulu drama­tiser. Il a voulu retenir le positif alors qu’il se rendra à l’Open d’Australie pour défendre son titre sans victoire au compteur.

« Physiquement, je n’ai pas été mauvais, mais je dois être un peu plus rapide, un peu plus dyna­mique sur le terrain pour mieux lire la balle, c’est ce qui vous donne confiance, en plus des heures passées sur le terrain à jouer des matchs. En ce qui concerne les problèmes physiques, je n’ai pas à me plaindre, donc sur ce point, je suis heureux, cela m’aide à conti­nuer. La situa­tion est ce qu’elle est et je dois l’amé­liorer, c’est tout. Je crois vrai­ment que ça va arriver, mais je ne sais pas quand. J’espère que cela arri­vera bientôt, je ne me vois pas si loin d’y arriver », a déclaré l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, battu par Cameron Norrie et Alex de Minaur.