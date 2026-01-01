AccueilWTANaomi Osaka : "Je sais que mon rôle essentiel dans la vie...
Naomi Osaka : « Je sais que mon rôle essen­tiel dans la vie n’est pas d’être joueuse de tennis »

En marge de l’United Cup, la joueuse japo­naise a fait une confi­dence assez limpide sur ses objec­tifs tout en étant constam­ment en réflexion sur son role de mète de cham­pionne visant des grands titres.

« Mon état d’es­prit a beau­coup évolué depuis que je suis devenue mère. Je ne prends plus les choses autant à cœur et je ne mesure plus ma valeur person­nelle en fonc­tion de mes victoires ou de mes défaites. J’aborde chaque tournoi comme une formi­dable occa­sion de m’amé­liorer, et je sais que mon rôle essen­tiel dans la vie n’est pas d’être joueuse de tennis. Je veux passer du temps avec ma fille, et ce n’est pas facile car je dois consa­crer de nombreuses heures à m’en­traîner et à prendre soin de moi si je veux atteindre le succès. Je suis convaincue qu’un jour, elle comprendra ce que je fais »

