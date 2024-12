Pour son premier match de l’année, Iga n’a pas fait dans la dentelle. Elle a dominé en deux manches la Norvégienne Malene Helgø qui est n’est que 404ème au clas­se­ment WTA. Iga a donc eu un match assez facile (6−1, 6–0), une façon de démarrer sa saison en douceur.

Swiatek after winning first match of the season as United Cup



Petkovic : “New coach. Almost new year… new you?”



Iga : “No, no. Come on. Same Iga. It’s always the same Iga 😂. I feel good. I feel happy. I’m happy I can play tennis overall… just taking every­thing step by step.… pic.twitter.com/N64vpuk2aL