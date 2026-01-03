Comme l’indique le score le Suisse n’a pas chômé pour venir à bout du numéro 1 tricolore en trois manches : 5–7, 7–6, 7–6.
Stan est encore « vivant », et il l’a prouvé lors de ce duel acharné.
Forcément il était très heureux de sa première victoire de l’année.
« C’est incroyable de commencer l’année comme ça pour moi. C’est ma première fois à Perth. J’ai reçu beaucoup de soutien aujourd’hui, donc c’était un sentiment incroyable de jouer un match aussi difficile. Les conditions étaient compliquées. Plus de trois heures, ce n’est pas facile, mais je suis très heureux de m’être battu, de ma performance. J’essaie toujours de me battre, j’essaie toujours de trouver une solution. Je suis resté très positif tout au long du match. J’étais vraiment concentré sur moi‐même, j’essayais d’être un peu plus agressif, j’essayais de trouver la solution, et je suis vraiment content de ma performance »
Cette victoire a permis à la Suisse de prendre un bon départ. Au final, la France s’incline même 3 à 0…
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 23:00