Comme l’in­dique le score le Suisse n’a pas chômé pour venir à bout du numéro 1 trico­lore en trois manches : 5–7, 7–6, 7–6.

Stan est encore « vivant », et il l’a prouvé lors de ce duel acharné.

Forcément il était très heureux de sa première victoire de l’année.

« C’est incroyable de commencer l’année comme ça pour moi. C’est ma première fois à Perth. J’ai reçu beau­coup de soutien aujourd’hui, donc c’était un senti­ment incroyable de jouer un match aussi diffi­cile. Les condi­tions étaient compli­quées. Plus de trois heures, ce n’est pas facile, mais je suis très heureux de m’être battu, de ma perfor­mance. J’essaie toujours de me battre, j’es­saie toujours de trouver une solu­tion. Je suis resté très positif tout au long du match. J’étais vrai­ment concentré sur moi‐même, j’es­sayais d’être un peu plus agressif, j’es­sayais de trouver la solu­tion, et je suis vrai­ment content de ma performance »

Cette victoire a permis à la Suisse de prendre un bon départ. Au final, la France s’in­cline même 3 à 0…