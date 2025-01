Sacha n’a pas pu défendre ses chances face à Alexander Shevchenko en raison de problèmes au biceps mettant forcé­ment en péril l’Allemagne qui était tenante du titre.

Cette bles­sure n’est pas une très bonne nouvelle pour Alexander qui avait évoqué ce souci après sa victoire face à Monteiro.

Forfait di Alexander Zverev 🇩🇪 in #UnitedCup per uno stira­mento al bici­pite



Al suo posto Daniel Masur 🇩🇪, battuto poi da Shevchenko 🇰🇿 67 62 62



La Germania è elimi­nata e Zverev perde 280 punti



Il vantaggio di Jannik #Sinner 🇮🇹 in vetta al ranking sale a 4195 punti #tennis pic.twitter.com/8307P4v1O2