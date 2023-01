Malgré ces deux défaites d’af­filée, Rafael ne veut pas tomber dans une forme de « sinis­trose ». Selon l’Espagnol il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme.

« Je n’aime pas comparer, chaque année et chaque situa­tion est diffé­rente, donc je m’en fiche. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car il y a un an à la même époque, il semblait impos­sible d’ima­giner ce qui s’est passé ensuite, aujourd’hui il semble compliqué que cela se repro­duise. Je vais travailler dur ces deux semaines pour m’amé­liorer physi­que­ment, jouer quelques séries et m’en­traîner contre les gars, cela m’ai­dera à gagner en régu­la­rité. Je ne suis pas trop alarmé ou négatif sur ce qui s’est passé, il y avait une réelle possi­bi­lité de perdre ces deux matchs, l’année dernière j’ai aussi perdu les matchs à Abu Dhabi. J’ai une grande marge de progres­sion, je pense que je peux le faire, j’étais très proche de battre deux grands joueurs ici »