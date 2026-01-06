Sur six matchs de United Cup, la France en aura remporté un seul et dans la diffi­culté avec une victoire en trois sets d’Arthur Rinderknech contre Flavio Cobolli (22e mondial), en sauvant deux balles de match dans la deuxième manche : 6–7(4), 7–6(5), 7–5.

« Je ne sais pas si c’était vrai­ment bon, mais c’était vrai­ment diffi­cile, ça c’est sûr. Il est puis­sant et m’a fait jouer beau­coup de balles. J’ai réussi à trouver une solu­tion, comme Stan l’avait fait contre moi il y a trois jours. Les deux matchs ont été très longs au troi­sième set, donc je pense que c’est une bonne prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie », a réagi le numéro 1 fran­çais, 22e mondial, après son succès face au héros italien de la dernière Coupe Davis.

A noter que la France et l’Italie ne verront pas les quarts de finale, au contraire de la Suisse de Stanislas Wawrinka, classée première de la poule.