Sur six matchs de United Cup, la France en aura remporté un seul et dans la difficulté avec une victoire en trois sets d’Arthur Rinderknech contre Flavio Cobolli (22e mondial), en sauvant deux balles de match dans la deuxième manche : 6–7(4), 7–6(5), 7–5.
« Je ne sais pas si c’était vraiment bon, mais c’était vraiment difficile, ça c’est sûr. Il est puissant et m’a fait jouer beaucoup de balles. J’ai réussi à trouver une solution, comme Stan l’avait fait contre moi il y a trois jours. Les deux matchs ont été très longs au troisième set, donc je pense que c’est une bonne préparation pour l’Open d’Australie », a réagi le numéro 1 français, 22e mondial, après son succès face au héros italien de la dernière Coupe Davis.
A noter que la France et l’Italie ne verront pas les quarts de finale, au contraire de la Suisse de Stanislas Wawrinka, classée première de la poule.
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 13:53