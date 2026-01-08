AccueilVidéosRinderknech "toise" Paolini, l'Italienne s'en moque...
Jean Muller
Par Jean Muller

Après avoir brillé sur le court en domi­nant Flavio Cobolli il y a deux jours, il semble bien que le joueur fran­çais ait déli­bé­ré­ment éviter de faire un check comme c’est la tradi­tion avec Jasmine Paolini.

On voit bien qu’Arthur ne fait pas l’ef­fort de venir vers elle et que la joueuse italienne « note » la situa­tion sans en faire un « scandale ». 

On ne peut pas dire que cette atti­tude soit exem­plaire, c’est éton­nant de la part d’Arthur toujours souriant et fair play sur le court. 

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 09:11

