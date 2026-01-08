Après avoir brillé sur le court en dominant Flavio Cobolli il y a deux jours, il semble bien que le joueur français ait délibérément éviter de faire un check comme c’est la tradition avec Jasmine Paolini.
Did Rinderknech deliberately ignore Jasmine 🤨 pic.twitter.com/8OH1YOusvF— Alessandro Febbi (@AleCreek) January 7, 2026
On voit bien qu’Arthur ne fait pas l’effort de venir vers elle et que la joueuse italienne « note » la situation sans en faire un « scandale ».
On ne peut pas dire que cette attitude soit exemplaire, c’est étonnant de la part d’Arthur toujours souriant et fair play sur le court.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 09:11