Lors de sa confé­rence de presse orga­nisée pour l’United Cup, Casper Ruud a bien voulu parler de son avenir tout en restant philo­sophe sur ce qu’il peut se passer. On est bien loin du ton employé par exemple par Rune.

« La saison dernière m’a montré que j’ai le poten­tiel pour être au sommet si je continue à faire les bonnes choses, à travailler dur. Je peux y revenir, ou peut‐être que ça n’ar­ri­vera plus jamais, dans ce sport on ne sait jamais et c’est la beauté du tennis, il faut se battre pour grimper et grandir. Peut‐être, s’il y a un moment où j’ai à nouveau une chance, ce sera dans un futur proche. L’année dernière, je n’ai pas pu jouer en Australie, si j’ai de bons résul­tats, je pourrai peut‐être y retourner, mais je ne veux pas trop y penser, je veux juste jouer au tennis et que la saison commence »