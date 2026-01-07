Si la Suisse a fina­le­ment battu l’Argentine en quarts de finale de la United Cup (2−1), Sebastian Baez s’est lui imposé face à Stanislas Wawrinka dans le deuxième duel de cette confron­ta­tion (7−5, 6–4).

Et après le match, l’Argentin de 25 ans (43e mondial) a rendu bel hommage au triple lauréat en Grand Chelem, qui prendra sa retraite en fin de saison.

« Je n’ai pas vrai­ment ressenti de pres­sion, car je savais que je jouais contre une grande légende, Stan. Félicitations à lui, car il a eu une grande carrière, il m’a motivé, moi et d’autres jeunes, à jouer au tennis, alors merci, Stan, d’avoir partagé le court avec moi, et bonne continuation. »