Battu par Jessica Pegula (6−2, 6–2), Iga Swiatek n’a pas pu retenir ses larmes à l’issue de cette cruelle défaite. Comme à son habi­tude, elle s’est exprimée avec beau­coup de sincé­rité sur cette situation.

« Je me suis sentie un peu impuis­sante aujourd’hui, physi­que­ment et menta­le­ment, je n’étais même pas capable de me montrer et de résoudre les problèmes. C’est dur quand on perd, surtout quand on joue pour l’équipe et pour son pays. J’étais triste. Ce n’est pas la première fois que je pleure après une défaite. Rien de spécial ».