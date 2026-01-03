Présent en Australie pour disputer la United Cup, Stefanos Tsitsipas débute sa saison avec une victoire contre le Japonais Shintaro Mochizuki (6−3, 6–4).
Invité à commenter ses sensations après le match en conférence de presse, le double finaliste en Grand Chelem préfère rester prudent. Une posture logique, l’actuel 36e joueur mondial confiait récemment avoir réfléchi à mettre un terme à sa carrière, après l’US Open 2025.
« Comment mon corps a‑t‐il réagi ? J’ai beaucoup travaillé pour éviter de me réveiller et de ressentir de la douleur. J’espère que tout ira bien demain. Sinon, cela signifiera que nous ne sommes pas sur la bonne voie. J’ai beaucoup confiance en le médecin qui m’a soigné, il est considéré comme l’un des meilleurs. Je lui suis vraiment reconnaissant d’avoir eu l’occasion de m’examiner et de m’aider, car la situation était assez grave. Il y avait beaucoup en jeu et je devais régler ce problème. L’objectif en 2026 est d’être en bonne santé, de jouer des matchs au meilleur des cinq sets et de revenir sur le court le lendemain en pleine forme, comme n’importe quel autre joueur de tennis. J’espère simplement pouvoir reprendre la routine à laquelle je suis habitué depuis tant d’années », précise le Grec, dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 13:50