Présent en Australie pour disputer la United Cup, Stefanos Tsitsipas débute sa saison avec une victoire contre le Japonais Shintaro Mochizuki (6−3, 6–4).

Invité à commenter ses sensa­tions après le match en confé­rence de presse, le double fina­liste en Grand Chelem préfère rester prudent. Une posture logique, l’ac­tuel 36e joueur mondial confiait récem­ment avoir réfléchi à mettre un terme à sa carrière, après l’US Open 2025.

« Comment mon corps a‑t‐il réagi ? J’ai beau­coup travaillé pour éviter de me réveiller et de ressentir de la douleur. J’espère que tout ira bien demain. Sinon, cela signi­fiera que nous ne sommes pas sur la bonne voie. J’ai beau­coup confiance en le médecin qui m’a soigné, il est consi­déré comme l’un des meilleurs. Je lui suis vrai­ment recon­nais­sant d’avoir eu l’oc­ca­sion de m’exa­miner et de m’aider, car la situa­tion était assez grave. Il y avait beau­coup en jeu et je devais régler ce problème. L’objectif en 2026 est d’être en bonne santé, de jouer des matchs au meilleur des cinq sets et de revenir sur le court le lende­main en pleine forme, comme n’im­porte quel autre joueur de tennis. J’espère simple­ment pouvoir reprendre la routine à laquelle je suis habitué depuis tant d’an­nées », précise le Grec, dans des propos relayés par Tennis World Italia.