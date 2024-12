Battu par Alexander Shevchenko en deux manches (4−6, 6–7), le Grec était passa­ble­ment énervé. Comme il l’a expliqué son revers qui reste son point « faible » était parti­cu­liè­re­ment absent et innéfficace.

Stefanos Tsitsipas during the chan­geover in his match against Shevchenko at United Cup



“My back­hand doesn’t go anyw­here. I need to put a f****** truck behind it for it to go. It’s impos­sible to do anything with it.” 💀💀 pic.twitter.com/lsENVibFG4