Remplaçante de l’ATP Cup, la United Cup, qui a la parti­cu­la­rité d’in­té­grer à la fois les circuits mascu­lins et fémi­nins, ne semble soulever les foules d’au­tant qu’elle se déroule dans trois villes différentes.

Et même si la commu­nauté grecque est extrê­me­ment présente en Australie, Stefanos Tsitsipas, en confé­rence de presse, s’est montré légè­re­ment déçu par l’in­fluence et l’am­biance lors de la rencontre entre la Grèce et la Bulgarie (victoire 4–1 des Grecs).

« J’ai vrai­ment hâte de parti­ciper à ce match (face à la Belgique, ndlr) et d’avoir l’oc­ca­sion de repré­senter à nouveau mon pays contre une autre nation. J’espère que nous aurons un grand soutien dans les tribunes. Quelques personnes sont venues nous encou­rager ces deux derniers jours, mais je m’at­ten­dais à une meilleure ambiance. Le public a été bon, mais il a encore du potentiel. »