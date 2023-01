Tombeur de Grigor Dimitrov et David Goffin en United Cup, Stefanos Tsitsipas se déjà en grande forme, que ce soit physi­que­ment ou menta­le­ment. C’est ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse.

« Un tel résultat ne peut être obtenu que grâce à un très bon entraî­ne­ment, à la persé­vé­rance et à la confiance dans le processus. Pour moi, le tennis est très addictif, comme une drogue, car je sens que je peux apprendre de tout le monde et j’es­saie toujours d’ana­lyser ce que les autres font pour s’adapter à mon jeu. Je sens que mon esprit a été renou­velé pendant cette pré‐saison et j’ai essayé d’in­cor­porer de nouvelles choses dans mon tennis. Je sais que je vais devoir m’im­poser pour contrer tous ces jeunes qui arrivent en force, semblent capables de courir sur tout le terrain et de faire des choses incroyables. J’ai aussi fait beau­coup de travail physique, je suis plus beau que jamais physi­que­ment et je suis prêt pour de longues batailles »