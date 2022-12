Alors que la Grèce affron­tera la Bulgarie ce jeudi lors de la première journée de la United Cup à Perth, Stefanos Tsitsipas, inter­rogé par les médias locaux, a déclaré se méfier de son premier adver­saire, un certain Grigor Dimitrov contre lequel il présente pour­tant un excellent bilan (cinq victoires à une).

« Un adver­saire diffi­cile. Il a connu de grandes années par le passé et bien sûr, il est en très bonne condi­tion physique et tennis­tique. Je dois être bien préparé car les condi­tions sont diffé­rentes ici. Mais j’ai eu l’oc­ca­sion de m’en­traîner plusieurs fois et la balle est plus rebon­dis­sante et plus vivante donc il va falloir trouver un moyen de gérer cela. »