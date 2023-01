Après un premier set de très haut niveau remporté 6 jeux à 0, le match est devenu plus équi­libré et Stefanos a dû crava­cher pour fina­le­ment remporter ce duel face à un solide Borna Coric : 6–0, 6–7(5), 7–5.

Cette victoire fait vrai­ment plaisir au Grec qui ne ménage pas ses efforts depuis le début de cette nouvelle compé­ti­tion mixte par équipes. En espé­rant que cela ne l’af­fecte pas trop physi­que­ment car une éven­tuelle victoire lors de cette United Cup ne sera fina­le­ment qu’honorifique.

« Gagner ce match me rend très heureux et est la clé de ma confiance. Commencer une saison avec une victoire comme celle‐ci est d’une impor­tance vitale, la vérité est que c’est un soula­ge­ment d’avoir fini par gagner. Au tennis, on ne peut jamais rien tenir pour acquis et je savais que, peu importe à quel point j’avais bien joué le premier set, les choses pouvaient se compli­quer. J’ai pu gagner un match très exigeant et trouver le moyen de revenir dans le match. Je suis très fier. »