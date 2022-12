Capitaine de l’équipe suisse, Stan a de vrais objec­tifs cette saison après être revenu à un niveau « accep­table » selon lui.

Interrogé sur la suite de sa carrière, le Suisse a insisté sur l’idée qu’il était diffi­cile de comparer son parcours à celui de Roger et Rafa qui sont revenus au top après une blessure.

« Je pense qu’il est impos­sible de comparer Roger et Rafa avec le reste des joueurs, nous sommes tous diffé­rents. Dans mon cas, j’ai eu la première grosse opéra­tion en 2017 et je suis revenu dans le top 20. Je jouais à un très haut niveau et j’en étais très heureux. Maintenant, j’ai subi une autre opéra­tion et j’ai déjà 37 ans, 38 l’année prochaine. Je ne rajeunis pas. C’est plus diffi­cile. Je pense que j’ai encore de bons résul­tats en moi, je peux gagner des tour­nois et j’es­père le faire la saison prochaine »